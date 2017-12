1) BAGHERIA (PA) - Izs Sicilia, via Marinuzzi 6 ore 09:00 Giornata di formazione su 'Gestione delle popolazioni dei colombi e metodi di contenimento', promossa dagli esperti dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia., organizzato dalla Sezione sportiva antimafia Sicilia. In campo le rappresentative dell'Ars, dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia e della Sezione sportiva antimafia.3) CANICATTI' (AG) - Strada statale 640, Stele commemorativa Saetta ore 10:00 Cerimonia per il 25/mo anniversario della morte del giudice Antonino Saetta ucciso dalla mafia insieme al figlio Stefano. Alle 11 nel Teatro Sociale convegno su ''La figura del magistrato giudicante''. Previsti interventi del presidente della Corte di Appello di Palermo Vincenzo Oliveri e del presidente della Corte di Appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale.4) CATANIA - Ex Monastero dei Benedettini, auditorium ore 10:00 Inaugurazione dell'XI edizione del TrailersFilmFest, in programma fino al 28 settembre. Alle 15.00 incontro con il regista Federico Moccia, che la sera presenterà nel cinema Metropolitan alle 21 in anteprima italiana il suo nuovo film "Universitari".5) SIRACUSA - Sala Archimede, piazza Minerva ore 11:00 Presentazione delle iniziative inserite nell'ambito della XIV Giornata europea della Cultura ebraica.6) CALTAGIRONE (CT) - Istituto Maria Ausiliatrice ore 17:00 Un convegno dal titolo ''Ecco, io faccio nuove tutte le cose'' inaugura l'Anno pastorale diocesano.7) PALERMO - Galleria d'Arte Moderna ore 17:00 Il presidente di Federculture Roberto Grossi presenta il "Rapporto Annuale Federculture 2013". Alle 19:00 nel Palazzo Ziino inaugurazione della mostra collettiva "Centro -Periferia" promossa da comune e Federculture. Previste le presenze, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando e del Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta.8) CATANIA - Teatro Massimo Bellini ore 17:30 Recital dei giovani talenti con le pianiste Valerie Condorelli e Irene Valenti nell'ambito del Festival Belliniano organizzato dal Teatro.9) PALERMO - Libreria Feltrinelli, via Cavour 133 ore 18:00 Ouejdane Mejri presenta il libro ''La rivolta dei dittatoriati'', scritto insieme a Afef Hagi.10) ADRANO (CT) - Palazzo San Domenico ore 18:00 Convegno dal titolo "Il frutto del lavoro nero oscura la dignità dei lavoratori, delle imprese e della società", organizzato dalla Uila. Partecipano, tra gli altri, il segretario nazionale Stefano Mantegazza e il segretario della Uil di Catania Angelo Mattone.11) CATANIA - Istituto Ardizzone Gioieni via Etnea ore 21:00 In scena la novella di Giovanni Verga ''Ballata d' Amore e di gelosia'', di Lina Maria Ugolini. Regia di Gianni Salvo.12) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala stampa ore 10 Conferenza stampa del gruppo del Pds-Mpa all'Ars sull'eolico.