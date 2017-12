Un appuntamento che si rinnova da sedici anni, coinvolgendo nella sua atmosfera festosa tutti i paesi dell’area euro-mediterranea e non solo. Protagonista indiscusso dell’evento è il cous cous, piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra culture, simbolo di apertura e contaminazione. Momento centrale è la gara gastronomica internazionale alla quale partecipano chef provenienti da tutto il mondo. Il tutto nella splendida cornice di San Vito Lo Capo, che con il suo clima caldo, il suo mare cristallino e la bellezza delle sue spiagge è la location ideale per prolungare un altro po' il piacevole relax delle vacanze estive. La manifestazione è un’occasione di festa, fatta di sapori, sfide gastronomiche tra grandi chef, momenti di approfondimento e spettacoli che vedranno alternarsi sul palco del Cous Cous Fest numerosi artisti di fama internazionale. Il primo appuntamento del 2013 è con il concerto di Francesco De Gregori. Artista fra i più importanti della scena musicale italiana. Nelle sue canzoni si incontrano musicalmente sonorità rock e vicine alla musica popolare, mentre nelle liriche un ampio uso della sinestesia e della metafora, spesso di non immediata interpretazione, con passaggi di ispirazione intimista, letterario-poetica ed etico-politica in cui trovano spazio riferimenti all'attualità e alla storia., ideato e diretto da Antonella Ferrara con il sostegno di un comitato scientifico presieduto dal giornalista e scrittore Franco DiMare, promosso dal Comune di Taormina. Tra gli ospiti Corrado Augias, il premio strega Walter Siti, Walter Veltroni, la scrittrice e giornalista cinese Xue Xinran e molti altri ancora. Il Festival si svolgerà nei luoghi più suggestivi di Taormina, dal Teatro Greco alla Terrazza panoramica dell'Archivio Storico, agli alberghi più belli della Perla dello Ionio.