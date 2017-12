Questi i nomi dei 14 destinatari dei provvedimenti restrittivi emessi nell'ambito dell'operazione antidroga denominata "Baracche", condotta a Gela dalla polizia. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse nei confronti di Salvatore Nocera, sorvegliato speciale di 25 anni; Marco Gioberti, 26; Antonino Raitano, 23 anni; Giovanni Alessio Balbi, 23. Arresti domiciliari per Giuseppe Iapichello, 22 anni; Antonio Emanuele Tandurella e Liborio Scudera, entrambi di 24 anni; Antonio Herbert Di Bella, 33 anni; C. S. minorenne di 17 anni. Obbligo di firma per M.S., 17 anni; Ivan Vincenzo Di Bella, 29 anni; Salvatore Tiziano Giovanni Fava di 19 anni; Baldassarre Nicosia di 30 anni ed Ivan Angelo Casciana di 24 anni. Tutti devono rispondere del reato di spaccio di sostanza stupefacente. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Gip presso il Tribunale di Gela Veronica Vaccaro su richiesta del sostituto procuratore Elisa Calanducci.