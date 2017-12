L'area compresa tra via Maqueda e il Cassaro, come documentato nei giorni scorsi da Livesicilia, era diventata uno dei simboli del degrado urbano nel capoluogo con le storiche fontane trasformate in lavatoio pubblico da clochard e cocchieri che provvedevano indisturbati al lavaggio di indumenti e cavalli. "Una situazione indecorosa e una vergogna per una città che si è candidata a essere la Capitale europea della cultura", lamentavano commercianti e residenti della zona, costretti a fare i conti giorno dopo giorno con il 'rito' ormai consolidato.che spiega il nuovo assetto di controllo urbano che assicura un servizio di controllo continuo nella zona: "I controlli sono stati potenziati in via Vigliena - spiega -. La pattuglia serale notturna, che terminava il servizio alle 5 del mattino, prolungherà il turno di qualche ora fino alle 7 e farà dei passaggi continui ravvicinati nell'area compresa tra via Maqueda e il Cassaro posto che il fenomeno dei clochard si acuisce proprio intorno a quell'ora. A seguire ci sarà una pattuglia fissa a presidiare l'area compresa tra le quattro fontane" Ma non è tutto. Messina dichiara di aver provveduto anche a far girare le telecamere verso i quattro 'gioielli' architettonici. "Ho letto il servizio sul vostro giornale qualche giorno fa e mi trovo pienamente d'accordo con quanto dichiarato dall'assessore Ciulla - conclude -. La condizione sociale è drammatica, la polizia municipale interviene sul territorio, mantiene le promesse, potenzia i controlli ma bisogna fare il possibile per divulgare e mettere a conoscenza i senza dimora del servizio di lavanderia disposto dal Comune. Questa città può e merita di cambiare".