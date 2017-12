I pm della Dda di Messina hanno chiesto una condanna a 16 anni per l'avvocato di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Rosario Pio Cattafi, imputato nel processo con rito abbreviato per l'operazione antimafia "Gotha 3" e accusato di essere il capo della mafia barcellonese. Cattafi - secondo quanto emerge dalle indagini - avrebbe tenuto i contatti con i boss palermitani e catanesi di "cosa nostra" per la gestione degli appalti nel messinese. Nel 2011 il Gico della Guardia di Finanza gli ha sequestrato beni per 9 milioni e mezzo di euro.