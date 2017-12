Ecco l'elenco dei beni confiscati a Giuseppe Grigoli, re dei supermercati e mente economica di Matteo Messina Denaro:- Intero capitale sociale e complesso beni aziendali della “Grigoli distribuzione s.r.l” (compresi 353 unità immobiliari tra fabbricati, magazzini depositi e terreni)- Quote di partecipazioni nelle società: “Società di gestione centro commerciale Belicittà a r.l”; “Ga.Gi.Vi. s.r.l.” (Canicattì), “Alimentari Provenzano s.r.l.” (Giardinello).- Intero capitale sociale della “Gruppo 6 G.d.o. Srl” (gestisce direttamente 43 punti vendita con marchio Despar / Eurospar / Superstore / Interspar, e altri 40 punti vendita affiliati Despar in provincia di Agrogento e Trapani).- Quote societarie nella "Despar Italia Consorzio a r.l"; "Frantoio di campagna srl"; "Grp srl; "Olio & oliva spa"; "Seal srl"; "Special fruit srl"; "Unica consorzio a r.l.".