La bellezze architettoniche della Sicilia nelle t-shirt di Dolce e Gabbana. Gli stilisti di origine siciliana hanno presentato, a Milano, per la settimana della moda, la collezione per l'estate 2014, dove hanno proposto ancora una volta l'immagine dell'isola per le loro creazioni. Scorci dei templi greci di Agrigento e Selinunte sono stampati su corpetti e gonne, e sulle camicie maschili trovano spazio, le chiese di San Giovanni e la chiesa di San Bartolomeo di Scicli, oltre al duomo di San Pietro di Modica, l'Annunziata di Ispica, la chiesa di San Giuseppe di Ragusa Ibla.