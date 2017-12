Palermo - Conosci la "vera" storia di Cappuccetto Rosso? Sai chi era in realtà la matrigna di Biancaneve? Hanno ancora qualcosa da dirci queste storie? Attraverso l’affabulazione, brani di spettacoli, commenti, brevi letture, l'attore Alberto Nicolino racconterà il proprio viaggio nel mondo della fiaba popolare. Un collage di frammenti e memorie: dall'incontro con i vecchi contadini in Sicilia alle grandi raccolte letterarie.L'insuperata edizione dei Fratelli Grimm che apre la strada in tutta Europa e, sempre in lingua tedesca, quella di Laura Gonzenbach che apre la strada a Pitré in Sicilia e in Italia.Storie straordinarie sconosciute ai più o narrazioni famose in versioni sorprendenti.Verrà inoltre presentato Il Mondo Incantato, terza edizione del “Laboratorio sulla fiaba” rivolto agli adulti, che Alberto Nicolino terrà ad ottobre a Palermo.Alberto Nicolino, autore e attore teatrale, ha messo in scena spettacoli e creato progetti sull'Orlando furioso, sulla memoria dello zolfo in Sicilia, sul racconto popolare. Per la Radio Svizzera Italiana ha curato e condotto Il Pifferaio magico: fiabe e novelle della tradizione orale. Realizza progetti teatrali legati alle comunità e ai territori e sta sviluppando un progetto formativo ed artistico incentrato sulle fiabe e il racconto in genere.