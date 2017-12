PALERMO - Il Sindaco Leoluca Orlando ha affrontato oggi, con alcuni rappresentanti sindacali, la vicenda dei 519 collaboratori scolastici del bacino ex LSU transitati allo Stato e che da marzo non ricevono lo stipendio. "E' una vicenda molto grave - afferma Orlando - che sta mettendo in gravissima difficoltà tantissime famiglie con ripercussioni pesanti sul sistema scolastico non solo di Palermo ma anche di tutta la Provincia". Orlando ha informato i lavoratori di aver interessato al problema il Ministro D'Alia e il Ministro Barca e di star seguendo alcune iniziative parlamentare per arrivare allo sblocco dei fondi necessari al pagamento degli stipendi e la prosecuzione dei rapporti lavorativi. "Mi auguro - ha detto Orlando - che queste iniziative condotte in modo bipartisan da parlamentari ed esponenti del Governo portino presto alla soluzione del problema".