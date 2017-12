, 45 anni, e Vincenzo Zerbo, 50 anni, gli agenti della scorta del presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta ricoverati nel reparto di Rianimazione Operatoria dell'ospedale Cannizzaro di Catania rimasti feriti 4 giorni fa, assieme ad uno degli addetti di segreteria, in un incidente sull'autostrada Siracusa-Gela.- hanno fatto registrare nelle ultime 24 ore le condizioni di Antonino Grigoli e Vincenzo Zerbo. I pazienti continuano a essere sottoposti a terapia intensiva, nell'ambito del percorso programmato dai medici, che prosegue regolarmente. I traumi subiti stanno evolvendo positivamente e si registrano segnali di ripresa da parte di entrambi; Grigoli, in particolare, ha ripreso conoscenza ed è già sveglio. In via cautelativa - sottolineano i medici dell'ospedale Cannizzaro - la prognosi comunque resta riservata per entrambi".