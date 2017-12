I provvedimenti eseguiti dal Nucleo Chiusure Coattive della Polizia Municipale sono stati resi esecutivi in base alle determine emesse dal Suap – Sportello unico delle attività produttive. Da ieri, 23 settembre, la chiusura riguarda: "Ergiò" di via Sammartino angolo via Catania (bar), "Covo dell'Arte" di via dei Tintori (pub); "Ditta Ling Peng Peng" di via Rudinì (abbigliamento) e "Ditta Scarpaci G." di Piazza Olivella (pub). Per ciascuna attività la chiusura scaturisce dall’occupazione di suolo pubblico senza previste le autorizzazioni amministrative con tavoli e sedie da parte delle attività di somministrazione e per l’uso di rastrelliere per l’esposizione degli abiti per l’attività di abbigliamento. Salgono così a 169 i provvedimenti notificati nel 2013 dala Polizia Municipale , 75 dei quali nel centro storico.