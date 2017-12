rimanendo incastrato tra le lamiere dell'auto fino all'alba. E' stato un automobilista, stamattina all'alba, ad accorgersi di cosa era successo: ha visto la Lancia Ypsilon giù, distrutta ed ha lanciato l'allarme. E' in gravissime condizioni un cuoco trapanese di 26 anni, F. C., trasportato oggi pomeriggio a Palermo, all'ospedale di Villa Sofia.dove per ragioni ancora da accertare è uscito di strada mentre tornava a casa. Il giovane, che lavora in un ristorante, era reduce da una giornata di lavoro e potrebbe essere stato un colpo di sonno a fargli perdere il controllo del mezzo, finito contro un muretto e poi oltre il guardrail.è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il cuoco è così stato operato all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, per poi essere trasportato con l'elisoccorso a Villa Sofia, la prognosi è riservata. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il 118.