Due persone si erano presentate nella sede per chiedere un nuovo appuntamento per eseguire un'ecografia. Avevano ricevuto un avviso dall'azienda sanitaria che per motivi personali il medico era stato costretto a spostare l'esame. La nuova indagine doveva essere eseguita da un altro medico. I due si sono presentati in ambulatorio e non volevano sentire ragioni. Hanno chiesto più volte di potere parlare con un impiegato amministrativo che non ha aperto la porta dell'ufficio. In modo sgarbato, come hanno raccontato ai carabinieri i due pazienti, il funzionario li ha dirottati al piano di sopra. Sono stati ricevuti dalla capo sala e hanno fissato un nuovo appuntamento. La rissa è scoppiata poco dopo. I due ammalati si sono incrociati con l'impiegato. Prima gli insulti. Poi le urla. Alla fine si è passati alle mani. Uno dei due pazienti è finito per terra battendo la testa. Si è provocato una lesione curata dai medici accorsi per separare i litiganti. L'altro ha riportato dei traumi al collo. Sono intervenuti i carabinieri. L'impiegato è stato costretto ad andare al pronto soccorso per farsi refertare. "Abbiamo chiesto una dettagliata relazione su quanto successo - spiegano dall'Azienda sanitaria - Dopo decideremo se prendere provvedimenti".