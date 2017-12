, in Pakistan. La scossa, durata alcuni secondi, è stata avvertita in molte città pachistane. Fonti indiane assicurano che il sisma ha interessato anche il subcontinente settentrionale, fino a New Delhi. Danni sono segnalati nei distretti di Khuzdar ed Arawan. In quest'ultimo distretto i tetti di due scuole sono crollati.ha causato almeno 265 morti. Lo ha detto il portavoce del governo provinciale, aggiungendo che gli ospedali non hanno più spazio per ospitare le centinaia di feriti. "Stiamo cercando di trasferire i più gravi a Karachi - ha spiegato - e gli altri nei distretti vicini" a quello di Awaran, epicentro del sisma. In questo distretto vi sono almeno 300.000 abitanti dispersi su un territorio di oltre 21.000 km quadrati.