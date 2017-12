Generali, Intesa e Mediobanca comunicano che hanno concluso con Telefonica un ''accordo modificativo'' del patto parasociale relativo a Telco. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che in una prima fase Telefonica sottoscriverà un aumento di capitale per complessivi 324 milioni di euro a 1,09 euro per azione. Telefonica sale al 66% di Telco dopo l'aumento di capitale da 323 milioni e realizzerà un secondo aumento di capitale da 117 milioni, dopo l'ok dell'Antitrust in Brasile e Argentina, per arrivare al 70% della holding. Lo si legge nella nota della compagnia spagnola. Telefonica manterrà i diritti di voto in Telco spa all'attuale 46,1% anche dopo i due aumenti di capitale (che porteranno la sua quota al 70% della holding). Lo si legge nella nota della compagnia spagnola secondo cui dal 1 gennaio 2014, dopo l'ok dell'Antitrust di Brasile a Argentina, i diritti di voto potrebbero salire al 64,9%Lo si legge nella nota della compagnia spagnola secondo cui l'opzione è soggetta all'autorizzazione delle autorità di Brasile e Argentina.per l'accordo raggiunto precisando che è in linea con gli ''obiettivi di rafforzamento patrimoniale'' del gruppo, a cui ''permette di guardare con ottimismo alla distribuzione di un dividendo soddisfacente a fine anno''. "L'operazione Telefonica-Telecom è uno snodo molto importante per il nostro futuro industriale" dice il direttore generale della Confindustria Marcella Panucci a l''Economia prima di tutto' su Radio1 Rai. "Tuttavia - prosegue - noi della Confindustria siamo neutri rispetto alla soluzione, nel senso che quello che rileva non è la nazionalità del capitale né le bandiere, quello che rileva è che siano promosse le condizioni di concorrenza che peraltro ci sono un mercato come quello delle telecomunicazioni. E soprattutto, che sia consentito di sfruttare al massimo le potenzialità delle reti di nuova generazione, quindi staremo a vedere quale sarà il piano che presenterà Telefonica".Il titolo segna un rialzo del 4% a 0,61 euro dopo l'accordo tra i soci italiani e Telefonica, che salirà fino al 70% in Telco pagando le azioni 1,09 euro con una ulteriore opzione fino al 100% a partire da gennaio 2014. Fa il botto ma riduce subito la corsa Telecom in Piazza Affari dopo l'accordo con i soci di Telefonica, che vede questi ultimi salire fino al 70% in Telco, la scatola a monte del gruppo. Il titolo segna un rialzo dello 0,68% a 0,59 euro dopo essere salito fino a 0,61 euro (+4%) mentre gli spagnoli pagheranno 1,09 euro per ogni titolo Telco acquistato. Ripartono gli acquisti su Telecom (+2,9% a 0,6 euro) in Piazza Affari dopo l'accordo tra i soci italiani e Telefonica (-0,75% a Madrid) su Telco. Vivaci gli scambi su l gruppo guidato da Franco Bernabé, per 210 milioni di pezzi, a fronte dei 220 milioni dell'intera seduta di ieri, mentre l'accordo favorisce tra i soci italiani Mediobanca (+2,29%). Più caute invece Generali (+0,8%), negativa Intesa Sanpaolo (-0,12%).(ANSA)