Papa Francesco ha nominato monsignor Pietro Maria Fragnelli, 61 anni, vescovo di Trapani. Lo ha comunicato l'amministratore apostolico Alessandro Plotti al clero, riunito in assemblea presso il Seminario Vescovile. Fragnelli, nato a Crispiano nella diocesi di Taranto, è stato ordinato vescovo il 29 marzo del 2003 e fino ad oggi ha prestato il suo servizio episcopale nella diocesi di Castellaneta. Prende il posto del vescovo emerito Francesco Miccichè, sollevato dall'incarico il 19 maggio 2012. All'ex sacerdote vengono contestati numerosi reati compresa l'organizzazione di una campagna mediatica contro Miccichè che nell'inchiesta figura come parte lesa. Dopo la rimozione dall'incarico del vescovo il vaticano aveva inviato alla guida della diocesi, come visitatore apostolico, Alessandro Plotti. "La nomina di Fragnelli - ha commentato mons. Plotti - è una benedizione dello Spirito che ci ha donato un nuovo vescovo per ridare fiducia e sostegno alla Chiesa di Trapani. E' un uomo disponibile che ha molto a cuore le relazioni umane oltre ad avere una grande esperienza pastorale che lo aiuterà a portare avanti il suo servizio in questa Diocesi in maniera efficace". "E' gioia pensare che il Vescovo di Roma, papa Francesco a cui va la mia sincera gratitudine, dà fiducia alle persone e prolunga i suoi gesti sorprendenti provocandoci alla cultura dell'incontro e invitandoci a ripensare le realtà sociali ed ecclesiali del Sud anche come ponte interregionale di cultura e di fede'', afferma il vescovo nel suo messaggio alla Diocesi di Trapani. Ed aggiunge: "Ricevo l'eco fiduciosa della vostra fede, antica e giovane insieme, che vuole contagiare con la speranza cristiana tutto il territorio". Mons. Pietro Maria Fragnelli è attualmente membro della Commissione per la famiglia e vita della Cei.