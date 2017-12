Uno schiaffo alla crisi che gli imprenditori Alessio Mangano ed Eugenio Siviglia, unendo le loro forze, vogliono dare all'agonizzante sorte dei cinema della città. Il nuovo cinema multisala, in cui sono in fase di definizione gli ultimi lavori di ristrutturazione, nasce dalla fusione delle due storiche sale di via Emerico Amari con un moderno e rinnovato rapporto tra la dimensione dello schermo e della sala, un maggiore numero di posti e l'introduzione di nuove tecnologie di proiezione. Le sale sono tutte dotate di tecnologia digitale in 3D, audio digitale, climatizzazione, e i servizi offerti presto includeranno anche la vendita e la prenotazione on line dei biglietti.In programma saranno previste rassegne cinematografiche, eventi in diretta via satellite alternativi, come le opere classiche, i balletti, i concerti di tutti i generi, dalla musica sinfonica al rock con collegamenti in diretta dai maggiori teatri mondiali come il Metropolitan di New York, La Scala di Milano e Tokyo. “Ci auguriamo – dicono Mangano e Siviglia - che l'impegno che stiamo prendendo per divulgare nella nostra città sempre più cultura e spettacolo con il massimo della tecnologia, sia apprezzato da tutti in particolar modo perchè stiamo concentrando i nostri sforzi nel cuore di Palermo”.