Dopo l'incidente che ha coinvolto la scorta del presidente della Regione, Rosario Crocetta, il Cas corre ai ripari. Al casello di Cassibile sono comparse numerose segnaletiche per avidenziare la presenza del pericolo alle auto che percorrono l'arteria. Intanto, procedono i lavori per sistemare l'autostrada e in queste ore si viaggia in una sola carreggiata col doppio senso di marcia.