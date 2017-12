"E 'una grande vittoria soprattutto per chi fa impresa in Sicilia. Finalmente nel Cda siederanno persone che vengono dal settore, scelte mediante elezioni, e non nel chiuso delle stanze dell'assessorato come è stato sempre fatto finora". Lo dice Giancarlo Cancelleri, primo firmatario della legge commentando l'approvazione della legge che modifica l'assetto dell'Irsap. "Il Consiglio di amministrazione del'Irsap - aggiunge - sarà composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive. Due verranno nominati su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, i restanti tre saranno nominati tra gli iscritti alle associazioni di categoria (industriali, commercianti, artigiani, cooperative, agricoltori) maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta, fra i quali il presidente della Regione sceglierà il presidente dell'Irsap". "La legge - afferma Cancelleri - toglie parecchi spazi a quella logica clientelare delle nomine per controllare settori vitali da cui dipende l'economia della regione".