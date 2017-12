I comportamenti del docente erano stati già segnalati alla direzione della scuola, un istituto parificato, che dopo un'indagine interna lo aveva sospeso dall'insegnamento. La situazione è precipitata ieri sera quando una delle ragazze, che lavora in un bar, è stata avvicinata in piazza Garibaldi e pedinata dal professore. Poco prima la ragazza aveva presentato una denuncia nei suoi confronti. Al culmine di una discussione animata la giovane ha cercato con un'amica di allontanarsi ma nella concitazione è anche caduta. Quando si è ripresa ha avvertito i carabinieri che hanno fermato l'insegnante. Nei suoi confronti era stata presentata anche una denuncia dai genitori di un'allieva che ha detto di avere subito continue molestie. Le attenzioni sarebbero cominciate due anni fa. E sarebbero proseguiti con pesanti apprezzamenti in classe. Sulla vicenda indaga la Procura di Termini Imerese. L'inchiesta è stata affidata al sostituto Paolo Tortorello.