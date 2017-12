due pesanti condanne per il boss di Mazzarrà Sant’Andrea Tindaro Calabrese, e per l’imprenditore di Capo D’Orlando Giovanni Bontempo, nel processo Ghota 3 che si sta svolgendo al Tribunale di Patti. Il magistrato ha richiesto la condanna a 5 anni e 6 mesi per Calabrese, e a 4 anni e 8 mesi per Bontempo. Secondo l’accusa, nel 2007 i due favorirono la latitanza a Capo D’Orlando del boss di Palermo Gaspare Pulizzi. Il prossimo 7 ottobre gli avvocati Tino Celi, Nino Favazzo e Alessandro Pruiti interverranno a difesa dei propri assistiti.