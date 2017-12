Il valore dell’export ha raggiunto quota 483 milioni di Euro, lasciando ben sperare per il report di fine anno, pari ad 883 milioni nel 2012. La nota negativa, purtroppo, è quella della poca propensione dei prodotti siciliani all’esportazione, in proporzione alle altre regioni: la Sicilia, al terzo posto in Italia per numero di prodotti a Denominazione d’origine controllata e con Indicazione geografica protetta (sono 27), è invece solo al nono posto per capacità di esportare i prodotti dell’agroalimentare.Basti pensare che solo il 2,8% dei prodotti Dop e Igp italiani esportati provengono dall’Isola, contro il 16,2% dell’Emilia Romagna (che ha 29 prodotti Dop e IgP) ed il 15,9% della Lombardia (che ne ha invece solo 21). I dati, forniti dall’Istat e rielaborati dall’Ice (Istituto per il commercio estero), che li ha presentati nel corso del convegno “Tecnologia, innovazione e marketing: le sfide per una nuova agroindustria” organizzato dal Comitato Leonardo presso il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, a Catania, fanno emergere la poca propensione all’export da parte della nostra regione., anche guardando ai dati storici a partire dal 2004; il saldo positivo è costantemente in crescita: dai 12 milioni del 2004 si arriva ai 106 milioni del primo semestre di quest’anno. Interessante scoprire dove i nostri prodotti vengono esportati ed in quali quantità: ai primi quattro posti troviamo la Germania (per 104,6 milioni di Euro), la Francia (56,2 milioni), gli USA (33,9 milioni) ed il Regno Unito (33,6 milioni). Molto distanti – se non assenti – i cosiddetti “Paesi emergenti”: solo 4,9 milioni di Euro il valore dei prodotti dell’agroalimentare siciliano esportati in Cina, di poco superiore ai 2 milioni in Russia, totalmente assente in Brasile.dichiara Giampaolo Bruno, direttore di Pianificazione strategica, studi e rete estera dell’Ice. “Abbiamo voluto dedicare questo incontro al settore agroalimentare – spiega Luisa Todini, presidente del Comitato Leonardo – perché è uno dei pilastri della nostra industria manifatturiera, secondo solo alla meccanica, apripista del Made in Italy nel mondo, con un export pari a 32 miliardi di Euro nel 2012. Le imprese siciliane rappresentano una voce importante all’interno del settore e si dimostrano consapevoli dell’importanza di proiettarsi sui mercati internazionali". I Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), i Paesi del Sud Est Asiatico e quelli dell’area del Medio Oriente stanno sviluppando una nuova coscienza di sviluppo sostenibile e l’affermazione di nuove abitudini di consumo stanno creando nuovi spazi per le imprese italiane, in particolare per quelle dell’agroalimentare. "È un’opportunità che le nostre aziende devono assolutamente cogliere – prosegue Todini – facendo sistema ed agendo in un’ottica di filiera, ad esempio aprendosi a nuove forme di partenariato tra le imprese locali, per essere più forti ed arrivare lontano".