Un uomo di 29 anni, Calogero Abate, è stato ucciso a coltellate in pieno centro a Piazza Armerina (Enna). La polizia sta interrogando due sospetti, padre e figlio, che sono stati portati alla squadra mobile. Gli investigatori hanno ritrovato l'arma del delitto. L'omicidio sarebbe legato a questioni economiche. La vittima avrebbe chiesto ai due sospettati 100 euro per un lavoro svolto in passato, ma la discussione sarebbe degenerata.Oltre ai due sospettati per l'omicidio di Calogero Abate, 29 anni, accoltellato in pieno centro a Piazza Armerina (Enna), la polizia sta interrogando una terza persona. Si tratterebbe del genero di uno dei due fermati. Gli investigatori hanno ritrovato tre coltelli.