Il 25 settembre di 34 anni fa la mafia uccideva il giudice Cesare Terranova e, con lui, il mareasciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso. Terranova, che aveva rappresentato l'accusa in uno dei processi contro i corleonesi datati 1969, aveva ricoperto anche la carica di deputato nelle liste del Pci, come indipendente di sinistra. L'agguato scattò al mattino: i killer colpirono al passaggio della Fiat 131 del giudice. Vano il tentativo di Mancuso di reagire. Il maresciallo morì poco dopo in ospedale.