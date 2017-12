organizzata da un'ampia rete di associazioni non profit (LILT, GIRC, ATTA, Zonta Club, Serena Palermo), con la collaborazione delle ASP di Palermo e Agrigento, delle aziende ospedaliere di Palermo ed i supporto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e dell'Associazione Bersaglieri di Casteldaccia. A piazza Castelnuovo sarà installato un "villaggio della salute" costituito da due camper e diversi stand presso cui sarà possibile effettuare diversi testi medici (screening mammografico, della tiroide, massa corporea, del colon, pap test, ecc) e saranno realizzate attività di informazione e sensibilizzazione. Con la collaborazione degli studenti di medicina, saranno realizzate attività rivolte ai bambini sul perché "non temere il medico", attraverso il gioco e la simulazione della cura rivolta a bambole e bambolotti. A corollario delle attività più specificatamente di prevenzione sanitaria, si svolgeranno alcune attività ricreative e culturali a cura dei nuclei cinofili dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale e a cura della Fanfara dei Bersaglieri di Casteldaccia. Partecipando oggi alla presentazione dell'iniziativa coordinata da Ida Cantafia, il Sindaco ha sottolineato l'importanza della collaborazione fra pubblico e privato ed ha ringraziato "tutte le organizzazioni non-profit coinvolte, così come i professionisti che si sono detti disponibili a svolgere queste importanti attività".