1) PALERMO - Villa Magnisi, Ordine dei Medici ore 09:00 Nell'ambito della giornata dedicata a 'La Donna e la qualità di vita' si svolgerà un confronto su 'Il dolore nella donna'. Alle 15:30 si svolgeraà un confronto su patologie neurologiche e osteometaboliche, le terapie e i conflitti terapeutici. Alle 17:30 tavola rotonda su Pari Opportunità, conciliazione lavoro- famiglia.Protesta dei Comuni siciliani. I sindaci dei Comuni siciliani, insieme ai componenti delle giunte municipali e dei consiglieri comunali, sfileranno con fasce tricolori e stendardi per le vie di Palermo e si fermeranno davanti la sede dell'Assemblea Regionale Siciliana, per protestare per la situazione finanziaria degli Enti locali siciliani. Organizza Anci Sicilia.3) GELA (CL) - Palazzo di Giustizia, aula Moscato ore 10:30 Presentazione della Carta dei servizi, del Bilancio sociale e dei siti web del Tribunale e della Procura di Gela. Partecipano il presidente del Tribunale, Alberto Leone, e il procuratore capo, Lucia Lotti.4) PALERMO - Camera di Commercio, via Emerigo Amari 11 ore 10:30 Tavola rotonda su ''Giovani e imprenditorialità in Sicilia: nuove prospettive e opportunità per sfidare la crisi''. Previste le presenze, tra gli altri, di Roberto Helg, Presidente della Camera di commercio di Palermo e Linda Vancheri, assessore alle Attività produttive Regione Sicilia.5) PALERMO - Buccheri La Ferla Fatebenefratelli ore 16:00 Convegno dal titolo: “Attualità e prospettive della Analgesia epidurale in travaglio di parto in Sicilia”, organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Buccheri La Ferla. prevista la partecipazione dell’assessore alla Salute Regione Sicilia, Lucia Borsellino.6) TERRASINI (PA) - Museo Daumale ore 17:30 Serata di beneficenza organizzata dalla sezione locale dell’AFMAL (Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani) dell’Ospedale Buccheri La Ferla. I Testimonials della serata saranno Francesca Chillemi e Sasà Salvaggio. Il ricavato sarà interamente devoluto per la costruzione del Centro di Accoglienza “Beato Padre Olallo”.7) PALERMO - Cafè Letterario Costes, viale Lazio ore 18:00 Presentazione del libro di Alessandro Savona, "Etica di un amore impuro", casa editrice Edizioni Leima.8) ACI CASTELLO (CT) - Parrocchiale di Cannizzaro ore 20:30 Nell'ambito della rassegna cinematografica itinerante prevista la proiezione del film “La musica nel Cuore”.9) CALTAGIRONE (CT) - Istituto Maria Ausiliatrice Un convegno dal titolo ''Ecco, io faccio nuove tutte le cose'' inaugura l'Anno paostorale diocesano.