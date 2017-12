Palermo - Il Cous Cous Fest non è soltanto un appuntamento gastronomico, ma una grande manifestazione che unisce tradizione, cultura e tanta musica. In questa occasione torna ad esibirsi a San Vito Lo Capo. Eclettico, ironico, straordinario musicista, compositore raffinato, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il singolo "Sotto Casa" ha già ricevuto il disco di platino per le 30.000 copie vendute ed è tra i più passati dalle radio.Le sue sonorità uniche e i testi sagaci diventano protagonisti di una grande serata di musica. Romano di nascita, ma siciliano di origine (il padre è di Scicli), Gazzè ha iniziato giovanissimo, all'età di 6 anni a studiare pianoforte, per poi dedicarsi al basso elettrico, cominciando ad esibirsi con diversi gruppi. La sua musica è inconfondibile, per l'unione unica di musica e parole: il successo è arrivato alla fine degli anni Novanta, con il singolo "Cara Valentina", seguito da tantissimi successi e altrettante esibizioni live.