un peschereccio, con a bordo 398 siriani, è approdato a Lampedusa (Ag) dopo che le motovedette della guardia costiera lo hanno soccorso a 70 miglia a Sud dall'isola e lo hanno scortato fino al molo Favarolo. Poco dopo altri 111 migranti sono giunti sull'isola dopo essere stati trasbordati sulle motovedette della capitaneria di porto mentre si trovavano ancora a largo. Complessivamente sono approdati sull'isola in poche ore 507 migranti., 1.250 persone, a fronte di una capienza massima prevista per 350. In nottata sulle coste del siracusano erano stati soccorsi dalla Guardia Costiera altri 200 profughi.