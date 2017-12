PALERMO - "Il commissario della provincia regionale di Palermo, Domenico Tucci, ha finalmente convocato i sindacati e i vertici di Palermo Energia per martedì - si legge in una nota dell'Ugl terziario - gli rsa Scarpinato, Cimò e Flenda augurano buon lavoro al neo presidente di Palermo Energia Paolo Ancona. Auspichiamo che da questo incontro con il commissario Tucci possano emergere rassicurazioni in merito al rinnovo del contratto per i servizi relativi al 2014 ma soprattutto che si possano delineare le linee guida sul percorso lavorativo che i 158 dipendenti faranno in merito alla nascita delle future aree metropolitane. A breve si terrà anche l'audizione alla commissione Lavoro dell'Ars, nella quale ribadiremo che serve il rinnovo della convenzione ma anche che continueremo la battaglia per ridare la giusta equità e dignità a quei lavoratori che ancora aspettano da troppo tempo i livelli. Il settore pulimento aspetta il consolidamento delle ore per il full time, così come i contratti arretrati".