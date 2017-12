”. Il presidente della Regione Rosario Crocetta riapre al dialogo. Ma fissa i paletti. E avvisa: “Io sono pronto a discutere con tutti. Anzi, credo che le forze di opposizione, in questi mesi, siano state più responsabili di quanto sia stato il mio partito”.“E perché avrebbero dovuto dimettersi? Non c'era alcun motivo. Del resto, è stato proprio il Pd a darmi quei nomi. Mi chiedo perché abbia cambiato idea”.“Io avrei dovuto iscrivermi al gruppo già ieri. Ma ho annullato i miei impegni per stare vicino ai ragazzi della scorta, che sono la mia famiglia. Lupo sapeva bene delle mie intenzioni. Adesso vuole farlo passare come un ricatto, vuole cavalcare la vicenda mediaticamente. Mi iscriverò al gruppo del Pd, come del resto ho detto da tempo”.“Per il momento non credo sia utile. Del resto, ho ricevuto sollecitazioni in questo senso da alcuni deputati dei gruppi di maggioranza, che mi chiedono di rimandare l'appuntamento in un momento in cui il clima sarà più sereno”.“Guardi, io seguo uno schema molto semplice: il governo governa, e il parlamento fa le leggi. Tutto qua. Il Pd si assumerà eventualmente la responsabilità di bocciare provvedimenti importanti per il popolo siciliano”.“Non credo che il modello nazionale possa essere ricreato in Sicilia. Certamente, però, credo si possa lavorare sulle riforme, tutti insieme”.“E io sono pronto a lavorare a un accordo programmatico che coinvolga più gruppi possibili dell'Ars, perché no? Anzi, devo dire che ho molto apprezzato certe aperture provenienti dal centrodestra e anche dai grillini”.“Ma la mozione, spiegano i grillini, arriverebbe solo nel caso in cui io mi rifiutassi di lavorare insieme alle riforme. E io non solo non mi rifiuto di farlo, ma sto dando la mia disponibilità”.“La questione è più generale. Il Pd non rappresenta la maggioranza in parlamento. E invece si comporta come se fosse la maggioranza. Secondo loro la coalizione non conta, il parlamento non conta. E invece per me contano”.“Penso a questa vicenda del rimpasto, ad esempio. Avrei compreso se le richieste del Pd fossero finalizzate a fare spazio, in giunta, anche a gruppi che al momento non sono rappresentati. Un grande partito come il Pd dovrebbe fare così. E invece, hanno solo pensato a far quadrare i propri conti”.“Io sono un uomo del Pd e tale rimango. Ma una cosa è certa: in questi dieci mesi gli atteggiamenti delle opposizioni sono stati di gran lunga più responsabili di quelli del mio partito. L'opposizione al mio governo, incredibile ma vero, l'ha fatta il Pd”.“No. E non credo che debba essere io a cercarli. Non ho bisogno né di protezione, né di raccomandazioni”.“Non ho una maggioranza? Si sbaglia. Io sono il presidente di tutti. Anche delle opposizioni. Ed è proprio questa idea ad aver forse spaventato un partito come il Pd siciliano che pensa ancora in maniera antica, interpretando questo atteggiamento come un tradimento”.“Mi aspetto che il Pd decida di ricominciare a dialogare col presidente e col governo. Ragionando sulle cose da fare, e coinvolgendo il resto della coalizione e delle opposizioni”.“No, il Pd mi ha continuamente chiesto il rimpasto. Se loro vogliono parlare di politica, io sono qui. Anche se mi hanno insultato e messo al rogo. Ma quella del rimpasto, chiariamola una volta per tutte, è una storia chiusa”.“Pazienza. Il sono il pre-si-den-te. Me lo lasci scandire. Io non esperimo né correnti, né partiti. Sono il presidente di tutti. Di tutti i siciliani”.