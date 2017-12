Undici ciclomotori rubati la scorsa settimana da "Moto One", in via dei Cantieri sono stati trovati in vicolo Madonna, nella zona di via Maqueda. Sono tutti della "Honda".



PALERMO - Erano stati rubati la scorsa settimana dalla concessionaria "Moto One" di via dei Cantieri e la scorsa notte sono stati ritrovati all'interno di un magazzino di vicolo della Madonna, al civico 23. Si tratta di ciclomotori nuovi di zecca, della "Honda", modello Sh e Ps, con motore 125 e di diversi colori.



Ma si tratterebbe soltanto di una parte dei ciclomotori rubati qualche giorno fa, visto che il maxi colpo messo a segno nella concessionaria ammontava ad almeno venti mezzi a due ruote. Gli scooter si trovavano in un locale di una vecchia palazzina: alla polizia qualcuno aveva segnalato che al suo interno erano state nascoste delle armi.



Gli agenti delle volanti arrivate sul posto, quindi, hanno scoperto che nel magazzino - intestato ad una persona defunta - c'era ben altro: le targhe dei ciclomotori erano già state rimosse e i telai manomessi.



Una volta prelevati dal locale, gli undici mezzi sono stati portati via dalla polizia che ha avviato le indagini per risalire a coloro che utilizzano il magazzino e quindi a coloro che avrebbero voluto rivendere i ciclomotori. di via dei Cantieri e la scorsa notte sono stati ritrovati all'interno di un magazzino di vicolo della Madonna, al civico 23. Si tratta di ciclomotori nuovi di zecca, della "Honda", modello Sh e Ps, con motore 125 e di diversi colori.qualche giorno fa, visto che il maxi colpo messo a segno nella concessionaria ammontava ad almeno venti mezzi a due ruote. Gli scooter si trovavano in un locale di una vecchia palazzina: alla polizia qualcuno aveva segnalato che al suo interno erano state nascoste delle armi.hanno scoperto che nel magazzino - intestato ad una persona defunta - c'era ben altro: le targhe dei ciclomotori erano già state rimosse e i telai manomessi.sono stati portati via dalla polizia che ha avviato le indagini per risalire a coloro che utilizzano il magazzino e quindi a coloro che avrebbero voluto rivendere i ciclomotori. share













Mercoledì 25 Settembre 2013 - 11:16