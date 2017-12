Palermo - Un evento che parla di Sicilia, di cultura e di storia. “Senso Sicilia” è un progetto che racconta la terra in cui viviamo attraverso le eccellenze che stupiscono i cinque sensi. Un percorso artistico culturale tra installazioni e photo set dal vivo, una degustazione di vini e prodotti legati alla nostra terra, e una sfilata, omaggio ai colori della Sicilia.Vini, degustazioni di prodotti tipici, biciclette su misura, alta moda, installazioni artistiche e guardie del reparto a cavallo del Corpo Forestale della Regione Sicilia per raccontare “Senso Sicilia” all’interno della Casina alla Cinese, un'antica dimora reale dei Borbone di Napoli, ai confini della Riserva di Monte Pellegrino, realizzata da Giuseppe Venanzio Marvuglia nel 1799 su commissione di Ferdinando IV di Borbone che aveva acquistato dall’avvocato Lombardo una casa in stile cinese in legno insieme a terreni confinanti ad alcuni locali. Il Marvuglia realizzò l’opera mantenendo lo stile orientale: il corpo centrale termina in alto con un tetto a pagoda, sorretto da un tamburo ottagonale.Arte, moda e cultura si incontrano per raccontare la Sicilia, ognono a proprio modo. Mama Service, Pino Ciacia Parrucchieri, Banca Mediolanum, lo chef Natale Giunta, Eleonora Micciché (collaboratrice della FDM che presenterà la sua nuova collezione d'Alta Moda), Corpo Forestale Regione Sicilia, Mondial Legno, i vini delle Cantine Gaglio e Cantine Miceli e le bollicine di Santi Buzzotta, i dolci di Spinnato e il latte di Ragusa, l’Istituto regionale vini e oli di Sicilia, le biciclette realizzate su misura da Massimo Cannatella Cicli, i quadri di Melchiorre Napolitano, la wedding planner Marta Decente, Spazio23 e tanti fotografi come Lio, Dario Bruno, Piero Lazzari, Vincenzo Pennino, atelier Calabrese, Roberta Reale. Presenta Massimiliano Buzzanca, evento a cura di Marta Marescalchi e Massimiliano Masellis di Spazio23.