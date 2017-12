Dopo la manifestazione di lunedì che ha paralizzato la città per alcune ore, oggi sono tornati a manifestare in via Cavour, davanti i locali della Prefettura.– ha affermato Francesco Amato, segretario generale Felsa Cisl – se non avessimo ricevuto l'aiuto di alcune associazioni che ci hanno fornito generi alimentari, non avremmo potuto preparare nemmeno un piatto di pasta per i nostri figli”. Una situazione drammatica che va avanti da mesi e che adesso è diventata insostenibile. “Ancora oggi non abbiamo notizie sull'erogazione degli stipendi – ha continuato Amato – la situazione diventa ogni giorno sempre più drammatica”.“Confidiamo nell'intervento del Prefetto affinché possa intervenire per far sbloccare la nostra situazione”, ha concluso Amato. I 519 lavoratori continueranno comunque a manifestare ogni giorno fino a quando non riceveranno risposte concrete.