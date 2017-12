Un viaggio nel mondo fantastico di Boris Vian e del suo capolavoro, La Schiuma dei giorni (Marcos y Marcos): la libreria Modusvivendi di Via Quintino Sella, invita i lettori (ma anche i cinefili e i melomani) ai Vianeggiamenti, oggi pomeriggio alle 18,30.Un'ora di letture, ascolti e visioni che rientra nella rassegna "Libri e musica" organizzata in collaborazione con gli Amici della Musica di Palermo.Da La schiuma dei giorni, il capolavoro di un genio ventisettenne, surreale fiaba d'amore e feroce denuncia del conformismo, è stato tratto il film Mood Indigo (regia di Michel Gondry).Dei Vianeggiamenti in libreria fanno parte: Dario Oliveri (dir. artistico Amici della Musica) che proporrà dei brani musicali ispirati al romanzo e il giornalista/scrittore Gianmauro Costa, che nel 1978 girò un film dedicato a Boris Vian (tra gli attori c'era Fulvio Abbate) e ne mostrerà al pubblico alcuni estratti.