"E' in corso un'operazione eversiva che sovverte lo stato di diritto ad opera di magistratura democratica". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, parlando alla riunione dei gruppi Pdl. "Sono i giorni più brutti della mia vita. Essere stato buttato fuori per un'accusa così infamante - ha aggiunto il Cavaliere, secondo quanto raccontato da alcuni presenti -. Sono 55 giorni che non dormo. Ho perso 11 chili, uno per ogni anno di galera che mi vorrebbero far fare. Io non mollo il mio dovere è resistere e combattere nonostante sia molto difficile perchè ho contro tutti''.Poi, un lungo applauso ha accolto la proposta del capogruppo del Pdl al Senato Renato Schifani quando ha proposto ai presenti di considerarsi decaduti quando la Giunta voterà quella di Berlusconi nella riunione 4 ottobre. Un applauso, a quanto si apprende, che è stato ripetuto quando è entrato il Cavaliere.