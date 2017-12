Per la prima volta si scende sotto il saldo negativo di 200 milioni con un recupero di 15 milioni. Lo dice l'assessorato regionale alla Sanità. La mobilità sanitaria - dice l'assessorato - comporta disagi per l'utente che è costretto a recarsi in un'altra regione per ricevere una prestazione sanitaria, determina una spesa considerevole per la nostra regione. Infatti il saldo tra la mobilità attiva (prestazioni erogate da strutture siciliane a utenti residenti in altre regioni) e la mobilità passiva (prestazioni erogate in altre regioni per residenti in Sicilia) dal 2006 al 2010 si è attestato sempre al di sopra dei 200 milioni di euro a debito per la Sicilia.; per il 2012 arrivano buone notizie da parte del Dr Sergio Buffa, Dirigente dell'Area Interdipartimentale 4 del Dipartimento di Pianificazione Strategica diretto da Salvatore Sammartano, il saldo negativo scende a poco più di 179 milioni di euro con un risparmio di circa 15 milioni di euro rispetto al 2011. A pesare maggiormente sulla mobilità passiva sono i ricoveri ospedalieri, con una spesa pari a 197 milioni per la passiva (anno precedente era stato pari a 206 milioni di euro) a fronte di 52 milioni di euro per la mobilità attiva (nel 2011 era stato pari a 47 milioni).Le cause principali di ricorso ai ricoveri fuori regione sono legate a tumori e patologie ortopediche e le regioni preferite rimangono sempre la Lombardia e l'Emilia Romagna. ''È il risultato di un impegno continuo, possibile solo con il contributo degli operatori - ha detto l'assessore regionale per la Salute Lucia Borsellino - per un servizio sanitario più attento ai bisogni dell'utente invece che al mantenimento di rendite di posizione e spesa storica. Un modello pensato per erogare in Sicilia molte prestazioni che prima erano solo di appannaggio esclusivo di altre Regioni; oggi in regione, a fronte di conti in ordine, nelle strutture pubbliche sono disponibili e operative tecnologie, anche grazie all'uso dei fondi europei, come la radioterapia avanzata, la tomoterapia, il lokomat, per i cui servizi prima si era costretti a partire''.