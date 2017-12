per le elezioni della Consulta delle Culture, che si svolgeranno il prossimo 20 ottobre. "C'è una straordinaria voglia di partecipazione alla vita politica - dice il sindaco Leoluca Orlando - la Consulta delle culture è la quarta istituzione della città e la nascita di questo nuovo luogo politico contribuirà alla crescita democratica di Palermo."- afferma l'Assessore alla Partecipazione e Migrazione Giusto Catania - perche da domani partirà una campagna elettorale che contribuirà alla trasformazione della città sempre di più interculturale. Il venti ottobre sarà una grande festa della città e finalmente le comunità presenti a Palermo avranno una rappresentanza politica democraticamente eletta".Quella con più candidature è il Bangladesh (otto candidati). Le candidature sono state raggruppate in sette aree geografiche e gli eletti saranno in proporzione al numero di residenti nella città di Palermo.Sono state presentate 15 candidature per Asia Centro Meridionale (7 eletti); 4 per Asia Orientale e Asia Occidentale (2 eletti); 8 per Africa Settentrionale (3 eletti); 9 per Africa Occidentale (2 eletti); 5 per l'Africa Orientale e Africa Centro Meridionale (1 eletto); 9 dei Paesi membri del Consiglio d'Europa (5 eletti), 8 per Americhe ed Oceania (1 eletto). Le dieci più numerose comunità presenti a Palermo hanno presentato almeno una candidatura: Sri Lanka (5 candidati); Bangladesh (8); Romania (3); Ghana (5); Tunisia (4); Filippine (3); Marocco (4); Mauritius (4); Repubblica Popolare Cinese (1); Costa d'Avorio (2); Inoltre tra i candidati ci sono cittadini di Cuba (2), Brasile (2), Capo Verde (2); Pakistan (2) e un rappresentante per Israele, Russia, Belgio, Ucraina, Paraguay, Argentina, Ecuador, Gabon, Colombia, Bulgaria, Polonia. Gli aventi diritti, secondo i dati ufficiali dell'Anagrafe del Comune di Palermo, sono 20.381 (10.207 donne, 10174 uomini).