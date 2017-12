o polemiche, o se hanno urtato la sensibilità di alcune persone. Nell'intervista volevo semplicemente sottolineare la centralità del ruolo della donna all'interno della famiglia"., proprietario della nota azienda, che dopo un'intervista al programma radiofonico 'La Zanzara' si era detto contro le coppie e i matrimoni gay all'interno degli spot pubblicitari della Barilla."Desidero precisare - ha proseguito Barilla - che ho il massimo rispetto per qualunque persona, senza distinzione alcuna. Il massimo rispetto per i gay e per la libertà di espressione di chiunque. Ho anche detto e ribadisco che rispetto i matrimoni tra gay".