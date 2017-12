1) PALERMO - Aula del Consiglio Facoltà Ingegneria, viale delle Scienze ore 09:00 Presentazione del Progetto Europeo Otremed (Tool for the Territorial Strategy of the Med Space), finanziato nell'ambito del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale 2007-2013 denominato Med.2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Corte d'appello ore 09:00 Udienza del processo per il buco di bilancio al Comune di Catania negli anni 2004-2005 e 2005-2006.3) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, quarta sezione fallimentare ore 09:30 Udienza sul concordato preventivo proposto dalla compagnia low cost Windjet, che ha proposto un rimborso del 5% a creditori e passeggeri.4) BELPASSO (CT) - Etnall, contrada Pirritino Pantano s.n., Zona Industriale - Piano Tavola ore 10:00 Conferenza stampa di Fim Cisl e Uilm Uil su 146 lavoratori della Etnall Spa ancora in attesa del pagamento della cassa integrazione e a rischio licenziamento.5) CATANIA - Cortile Platamone ore 10:00 Il sindaco Enzo Bianco e l'assessore alla Bellezza condivisa Orazio Licandro presentano 'Una Notte al Museo' e 'La giornata europea di cultura ebraica', che si terranno nei prossimi giorni a Catania.6) BELPASSO (CT) - Centro Commerciale Etnapolis ore 10:00 Tappa del tour gastronomico Oggi Pasta Con ?", organizzato da Barilla.7) CATANIA - Istituto musicale 'Vincenzo Bellini', Via Etnea 517 ore 10:30 La Cgil fa il punto sullo stato della cultura a Catania. Partecipano il segretario generale della Camera del lavoro Angelo Villari, il segretario confederale Giovanni Pistorio e i segretari generali della Flc e della Slc Antonella Di Stefano e Davide Foti.8) PALERMO - Steri ore 10:30 Presentazione della rassegna ;No smog Mobility dedicata alla mobilità sostenibile in programma al Foro Umberto I dal 4 al 6 ottobre.9) CATANIA - Municipio, sala giunta ore 10:30 Presentazione della 16/ma edizione del Raid dell'Etna- Trofeo Tag Heuer di auto storiche, manifestazione a cui partecipano 80 equipaggi provenienti dall'Europa e dall'America, che prenderà il via il 29 settembre da Palermo e si concluderà il 5 ottobre a Catania.10) PALERMO - cortile Barcellona e ingresso Favorita ore 15:00 Il sindaco Leoluca Orlando parteciperà alla cerimonia in ricordo delle due giovani ragazze nigeriane Favour Nike Adekunle e Loveth Edward, uccise barbaramente a Palermo tra il 2011 e il 2012. Alla commemorazione saranno scoperte due targhe intitolate alla due giovani donne. Saranno presenti alcuni rappresentanti della comunità nigeriana.11) SIRACUSA - Sds di Architettura, aula mostre, ex caserma Abela ore 15:00 Si conclude 'Lisca 2013', prima edizione di un laboratorio itinerante universitario sulla città e l'architettura finanziato dal Consorzio universitario Archimede.12) PALERMO - Orto Botanico, via Lincoln 2 ore 15:30 Conferenza stampa di presentazione della nuova impresa politica di ''Green Italia'', il nuovo movimento politico ecologista. Previste le presenze, tra gli altri, di Fabio Granata, Monica Frassoni, Roberto De Seta.13) CATANIA - Pinacoteca provinciale, Piazza Manganelli ore 17:30 Presentazione, organizzata dall'Osservatorio Mediterraneo e dalla Biblioteca provinciale, del volume La rivolta dei dittatoriati di Ouejdane Mejri e Hagi Afef. Oltre ad Ouejdane, presidente della associazione Pontes dei tunisini in Italia, paretcipano Carla Pecis e Biagio Guerrera.14) TAORMINA (ME) - Teatro Antico ore 18:30 Serata conclusiva del Festival internazionale del libro Taobuk.Tavola rotonda su "La sfida da non perdere", organizzata da RCS MediaGroup e coordinata dal direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. Previsti gli interventi, tra gli altri, del presidente Regione siciliana Rosario Crocetta e del sindaco Leoluca Orlando.16) CATANIA - Cittadella universitaria, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Via S. Sofia 64 ore 20:30 In scena, nell'ambito della 'Notte dei ricercatori 2013' della Commissione europea, "Quanti Majorana", di Roberta Raciti, sulla figura dello scienziato catanese Ettore Majorana, scomparso nel 1938.17) COMISO (RG) - Spazio Naselli ore 21:00 Nell'ambito di Donnafugata film Fest, consegna ex aequo del Premio Bufalino, l'enfant du paradise a Terramatta; di Costanza Quatriglio e a Chimento Castrenze, nudo e crudo; di Nosrat Panahi Nejad.18) CATANIA - Teatro Massimo Vincenzo Bellini ore 21:00 Concerto, da Bellini a Battiato;Italian Ensemble, formazione cameristica composta da professore d'orchestra nell'ambio del Festival Belliniano organizzato dal teatro.19) SAMBUCA DI SICILIA (AG) - Piazza Matrice Prima edizione della rassegna Terre di Cunti.