sbarcherà la voce "nera" diaccompagnata dai “”. La soul singer siciliana vanta una lunga carriera, iniziata a 18 anni quando entrò a far parte del gruppo gospel “”. Questa collaborazione le ha permesso di esibirsi insieme a grandi nomi quali gli irlandesi “Chieftains”, di partecipare al disco di Francesco Baccini "Nostra Signora degli Autogrill" e aprire il concerto degli “Earth Wind and Fire” nella splendida cornice del Teatro Greco di Taormina. Nel 2000 si trasferisce negli Stati Uniti, dove ottiene un contratto presso una società di Philadelphia che le dà l’opportunità di esibirsi nell’Apollo Theater, il leggendario tempio della black music di Harlem.insieme a Massimiliano Cusumano (chitarra), Giuseppe Filippi (basso) e Francesco Passannanti (batteria). Un progetto ambizioso che si propone di sperimentare idee nuove rivisitando i classici del Soul, del Funk e del Rhythm & Blues in una chiave totalmente innovativa, proponendo uno show entusiasmante e con un’attenta selezione dei migliori successi della black music.collabora, assieme ad altri musicisti della band, con la “Joe Castellano Super Blues Band” nelle vesti di regina del soul italiano, esibendosi sui palchi più importanti d'Italia.I cancelli di Villa Filippina si apriranno alle 20.00.Inizio concerto ore 22.30.se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, così come previsto dalle normative sull'ordine pubblico.