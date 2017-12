PALERMO - Gli ex Pip tornano in piazza. Dopo mesi di tira e molla, infatti, gli ormai licenziati dipendenti della Social Trinacria hanno deciso di svolgere un sit in mercoledì 2 ottobre davanti Palazzo d’Orleans, per poi fare un corteo il giorno dopo, giovedì 3, che da piazza Croci alle 9 si diriga verso la Presidenza della Regione. A indire le manifestazioni Usb, Cisal, Cisas, Ugl terziario e Alba.“Ormai da diversi mesi queste organizzazioni sindacali chiedono un incontro al presidente Crocetta - si legge nel documento - nonostante i buoni propositi, i proclami e le promesse, ad oggi i dipendenti sono stati licenziati, non hanno percepito gli 833 euro promessi, non sono ancora rientrati tutti ai posti di lavoro, non hanno ricevuto le spettanze maturate ma, ancor più grave, non hanno ricevuto rassicurazioni ufficiali a partire dal prossimo gennaio”.