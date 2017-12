Lo scrive sulla sua pagina Facebook il deputato del Pd, Davide Faraone, renziano. "Le ragioni possono essere diverse - sostiene - Pensa abbia ragione Lupo: è infastidito per una crisi che si poteva evitare in un momento in cui lo scontro a Roma con il Pdl è durissimo; è impegnato ad organizzare il congresso. Tutte ragioni valide. Però la verità è una: nessuno può credere che in una regione dove il centrosinistra ha sempre perso, dopo appena 9 mesi, si siano smarrite le ragioni dello stare insieme. E tutti evitano sistematicamente di affrontare la questione".perché "una lenta agonia non è utile al Pd, al governo e soprattutto ai siciliani". "Noi siamo al governo per fare la rivoluzione - continua - Se invece ci limiteremo al galleggiamento e alle rappresaglie parlamentari, meglio staccare la spina". Ma sottolinea Faraone "bisogna fare in fretta, le emergenze non attendono, la crisi è pesante e servono risposte immediate. Come MasterCard, per tutto il resto c'è il congresso, da fare bene e senza accordi sottobanco". "Serve un partito rinnovato - conclude - A Roma il mio amico Matteo ha già scritto 'Oltre la rottamazione', in Sicilia dobbiamo ancora cominciare".