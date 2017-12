Palermo - Sarà un weekend all’insegna di grandi sorprese cinematografiche, sia italiane che internazionali, in modo da soddisfare i più esterofili ma anche gli amanti del cinema nostrano.Uno dei film più attesi, presentato a Venezia 2013, è il film di Alfonso Cuarón “”, un cocktail di adrenalina e suspense tutta nella spazio, con due star come Sandra Bullock e George Clooney in veste inedita, chiusi nelle loro capsule spaziali.Il pubblico italiano avrà anche la possibilità di scoprire l’inconfessabile segreto di una delle donne più famose al mondo, Diana Spencer, Lady D., nel film “” del regista di “La caduta” Oliver Hirschbiegel. Una bravissima Naomi Watts veste i panni della Principessa del Galles, raccontando una segreta storia d’amore, quella con il medico Hasnat Khan, che portò avanti negli ultimi anni di vita.Per quanto riguarda invece un film made in Italy, il weekend vedrà l’uscita del nuovo film di Daniele Luchetti “”: Kim Rossi Stuart è un artista imbrigliato in una famiglia borghese da cui si sente limitato, in particolare dalla moglia, una Micaela Ramazzotti in splendida forma.Da non perdere anche “”, il film del regista Pablo Giorgelli che ha vinto il prestigioso premio Camera d’Or al Festival di Cannes 2011. Se amate le pellicole intense, delicate e le storie di solitudini che si incontrano, non perdete questo film tutto ambientato su un camion in viaggio tra Paraguay e Argentina.La ritroviamo al cinema questo weekend in “”, ma anche in “Corpi da reato”: la grintosa Sandra Bullock sveste i panni di astronauta per indossare quelli di agente dell’FBI, in coppia con l’altrettanto spumeggiante Melissa McCarthy.Nicolas Cage, John Cusack e Vanessa Hudgens sono invece i protagonisti del cupo thriller “”, la storia di un uomo ordinario che di notte si trasforma in spietato assassino di donne. Per gli amanti delle emozioni forti!Per finire, anche gli appassionati di musica non rimarranno delusi: “” è una pellicola studiata ad hoc per i fan della band heavy metal Def Leppard, storico gruppo inglese pilastro del metal degli anni Ottanta. La pellicola racconta i problemi riscontrati durante la registrazione dell’album “Hysteria”, a partire dall’incidente del batterista Rick Allen.Vuoi andarli a vedere? Qui la lista dei cinema di Palermo.