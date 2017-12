Il processo, dopo la pausa estiva, sta per riprendere. Gli imputati sono capimafia, ex ufficiali dei carabinieri, Massimo Ciancimino che oggi dovrebbe fare dichiarazioni spontanee, l'ex ministro Nicola Mancino e il pentito Giovanni Brusca."Sono lusingato di potere adempiere a questo compito per i cittadini che hanno diritto alla verità su questa oscena trattativa". Lo ha detto l'ex pm Antonio Ingroia che da oggi e' legale di parte civile dell'associazione familiari delle vittime della strage dei Georgofili al processo sulla trattativa Stato-mafia.