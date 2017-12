Palermo - Palermo si unisce alle oltre 100 città di tutta Italia e alle circa 500 in Europa nelle celebrazioni della sesta Giornata Europea del dialogo interculturale, promossa dall’EFIL (European Federation for Intercultural Learning), rappresentata in Italia da Intercultura, Onlus che dal 1955 opera nel campo della formazione interculturale.La giornata si propone di stimolare l’opinione pubblica a riflettere sui temi dell’educazione interculturale, indispensabile per acquisire una consapevolezza nuova della propria e delle altrui culture e per facilitare il dialogo tra le varie nazioni del mondo.Per fare ciò, proprio il 26 settembre, si terrà a Palermo, presso l’Istituto Don Bosco, alle ore 10.00, un incontro per gli studenti della scuola dal titolo “Il Mondo..in gesti: riflessioni sulla comunicazione non verbale”. L’iniziativa prevede il dibattito sul tema della comunicazione non verbale interculturale, attraverso giochi, racconti e immagini dei gesti non solo italiani ma anche egiziani, giapponesi, americani, bulgari. Le celebrazioni della Giornata Europea del Dialogo Interculturale continueranno poi nel pomeriggio grazie all’attività dal titolo “Abbracci dal mondo”, in cui i volontari di Intercultura incontreranno la cittadinanza, presso via Principe di Belmonte, per un gesto simbolico di incontro con l’altro.Inoltre, grazie al patrocinio con il Comune, la cittadinanza potrà ammirare le immagini della mostra “Così vedo l’Italia” che raccoglie le più belle fotografie scattate dagli studenti stranieri accolti quest’anno in Italia e che simboleggiano il loro modo di vedere il nostro paese, al di là degli stereotipi e dei pregiudizi.L’incontro sarà organizzato e animato dai volontari di Intercultura del Centro Locale di Palermo e Palermo 2, che da anni operano sul territorio promuovendone la crescita interculturale; lo fanno inviando ogni anni 1.800 adolescenti a frequentare un periodo di scuola all’estero e vivere con una famiglia di un altro Paese, ma anche accogliendo altrettanti ragazzi provenienti da tutti e 5 i Continenti, che vivranno un periodo indimenticabile assieme ad una famiglia locale, frequentando una scuola del luogo.