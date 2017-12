Domani mattina alle 5,30 arriveranno al porto di Palermo 183 immigrati di nazionalità somala, fra i quali un bambino e una donna, salvati dall'equipaggio della nave King Julius a sud di Lamepdusa. Il mercantile è stato dirottato verso Palermo dalla capitaneria di porto. E' la priva volta che un gruppo così consistente di profughi arriva nel porto del capoluogo siciliano. Questo pomeriggio alle 17 si svolgerà una riunione tecnica in prefettura per stabilire le modalità per accoglierli ed eseguire tutte le procedure di identificazione. Quella di fare arrivare gli immigrati in altri porti siciliani è una strategia per cercare di alleggerire il centro di Lampedusa ormai al collasso.