In occasione della Giornata europea delle lingue, l’Institut français Palermo accoglierà i visitatori nei suoi spazi rinnovati per un pomeriggio a porte aperte nel quale verranno presentate le attività organizzate nell’ambito della lingua e della cultura francese. Docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento del francese come lingua straniera animeranno lezioni prova di 15 minuti, sia per adulti che per bambini.Le lezioni avranno luogo alle 15:00, alle 16:00, alle 17:00 e alle 20:00. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al numero di telefono 091 6527224 o all’indirizzo email corsi-palermo@institutfrancais.it. Per l’occasione, chi si iscriverà ad un corso di lingua di 42 ore non pagherà la tassa di iscrizione. Gli interessati potranno conoscere il loro livello di competenza linguistica mediante test di livello gratuiti e scoprire a quale corso prendere parte. Nel corso della giornata verranno proposte diverse attività per grandi e piccini.Alle 15:30 è prevista la proiezione di film d’animazione e, alle 16:30, l’Heure du conte, ossia la lettura bilingue di favole e racconti per bambini. Per i più grandi, invece, alle 17:30 è prevista la proiezione di un film-documentario sulla Parigi dei nostri giorni e, alle 18:00, l’aperi-quiz”: i partecipanti al gioco formeranno delle squadre, per rispondere a domande di cultura generale e di lingua francese. La squadra che si aggiudicherà il primo posto vincerà l’iscrizione annuale alla mediateca dell’Institut français.Va segnalato che, durante tutta la giornata, chi lo desidera potrà portare un libro da scambiare con un altro (la lingua è indifferente) poiché un angolo della biblioteca sarà adibito allo «scambio-libri» (cross booking). La giornata si concluderà alle 21:00 con la presentazione del programma culturale Ottobre-Dicembre 2013 seguito, alle 21:15, dalla proiezione di due capolavori del giovane cinema francese, presentati come di consueto in versione originale con sottotitoli in italiano: Je sens le beat qui monte en moi (“Sento il battito crescere dentro”) di Yann Le Quellec (Francia, 2012) e Le Marin masqué (“Il marinaio mascherato”) di Sophie Letourneur (Francia, 2011).