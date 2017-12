una scelta dolorosa ma necessaria per consentire la realizzazione di un’infrastruttura tanto imponente. Già in precedenza dall’amministrazione e dalla commissione consiliare Urbanistica erano giunte rassicurazioni in merito alla possibilità di effettuare nuove piantumazioni sostitutive sia nelle zone limitrofe sia in altre aree della città oltre che all’Orto Botanico. Lo sradicamento degli alberi, in particolare della pregiata specie delle chorisie, aveva scatenato le proteste degli ambientalisti, che sono arrivati a reclamare lo stop ai lavori su quella parte di tranvia.A margine della discussione sulla Tares,“Il 50% delle compensazioni era già previsto nel progetto iniziale della Sis. Ma durante il primo incontro su questa tema, tenutosi di recente, l’assessore Barbera (all’Ambiente, ndr) si è impegnato a innalzare questa percentuale fino all’80%. Convocheremo altre riunioni alle quali inviteremo nuovamente gli ambientalisti per illustrare le novità in materia. Tra queste – ha continuato il consigliere – ci sono le mini-varianti per aumentare il numero dei bypass di attraversamento, sempre lungo la Linea 3. Dopo che l’assessore (Tullio Giuffrè, delegato alla Mobilità, ndr) le avrà notificate all’Amat, le mini-varianti saranno spedite al Ministero delle Infrastrutture per il sì definitivo, che dovrebbe essere scontato”.