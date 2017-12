. Dopo avere fatto irruzione nell'attività commerciale di via Manzoni, nel quartiere Caposoprano, il malvivente si è fatto consegnare, sotto la minaccia di un coltellino, l'incasso dell'intera giornata che il titolare doveva ancora ritirare dal registratore.che l'uomo, travisato da un passamontagna, ha portato via sotto lo sguardo attonito dell'ultimo cliente che si accingeva a pagare, mentre una coppia cenava nell'area self service adiacente non accorgendosi di nulla.- racconta Graziano Di Dio che insieme con il cognato Giuseppe Abela gestisce la rinomata attività -. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti. Stavo per entrare nel retro quando improvvisamente mi sono reso conto che il rapinatore aveva puntato il coltello ad un mio dipendente intimandogli la consegna dei contanti. Mi sono avvicinato e senza esitare un attimo o pensare di reagire ho assecondato la sua richiesta".hanno ripreso tutte le sequenze della rapina che si è consumata all'interno dei locali. Ora i nastri sono al vaglio dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, titolare delle indagini. Subito dopo la rapina, l'uomo si è dileguato a piedi per le vie circostanti. Non si esclude che ad attenderlo per la fuga ci fosse un complice in sella ad uno scooter.