A segnalare lo stato di degrado delle aiuole di via Ugo La Malfa è Michele Mangiapane, un lettore che ha inoltrato a Livesicilia una lettera inviata al sindaco Leoluca Orlando per denunciare la situazione incresciosa in cui versano entrambe le carreggiate di via Ugo La Malfa, nella zona compresa tra Euronics e McDonald's. "La parte peggiore - spiega Mangiapane - va però dal bar Gulliver fino alla fine dell'ex centro commerciale Auchan". Una zona occupata soprattutto da aziende e attività commerciali e in cui la parola "decoro" sembra da tempo ormai sconosciuta. "Ogni giorno - scrive Mangiapane al sindaco - percorro tratti di questa strada a piedi, per recarmi dal mio ufficio a pranzo in uno dei tanti punti di ristorazione: questo tragitto si rivela una giornaliera gimcana tra i più svariati tipi di rifiuti, alcuni dei quali, le posso garantire, giacciono da più di sei mesi nello stesso punto in cui sono stati abbandonati dal cittadino poco civile e contestualmente libero di gettare qualsivoglia rifiuto ovunque vista la mancanza assoluta di deterrenti". Una situazione che diventa motivo di critica e irrisione anche da parte di molti colleghi del signor Mangiapane, provenienti da varie parti d'Europa che "scattano foto coi cellulari per prenderci in giro. Questo non è giusto - continua il lettore - perché ritengo che qui ci sia molta gente che con sacrificio e dignità cerca di vivere una vita normale, desiderando almeno servizi essenziali in cambio delle tasse pagate"."Lì insiste pure un problema di aghi di pini - spiegano -. Interverremo, per quanto di competenza, quanto prima per effettuare una pulizia".